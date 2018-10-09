لاكازيت يهيمن على جوائز الأفضل في أرسنال لشهر سبتمبر

حصد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر بعد تألقه مع المدفعجية في مباريات «البريميرليج» وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وشارك لاكازيت مع أرسنال في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي مسجلًا أربعة أهداف، بالإضافة إلى المباراة الوحيدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام برينتفورد والتي انتهت بانتصار المدفعجية بثلاثية مقابل لا شيء واستطاع لاكازيت وقتها إحراز الهدف الثالث.

البطولة الوحيدة التي لم ينجح لاكازيت في إحراز الأهداف فيها مع المدفعجية هذا الموسم هي الدوري الأوروبي، وذلك رغم مشاركته أمام فريق كارباج الأذربيجاني في المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني بثلاثية دون رد.

كما اختير هدف لاكازيت في شباك إيفرتون أيضًا كأجمل هدف لآرسنال هذا الشهر.

وتعيش كتيبة المدرب أوناي إيمري صحوة ملحوظة في البريميرليج بعد تحقيقها لست انتصارات على التوالي، لتحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

يذكر أن لاكازيت كان قد استبعد من قائمة منتخب فرنسا التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018 وتوجت بالبطولة.