قال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعميق الصناعة المحلية وما يمكن تصنيعه داخل مصر والكف عن استيراده من الخارج، موضحًا أن المركز نجح بالفعل في تحقيق هذا الأمر مع عدة مصانع.



وأضاف في لقاء مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الغالبية العظمى من واردات لمصر هي مكونات، ويمكن تصنيعها في مصر وتوفير مبلغ كبير من العملة الأجنبية، موضحًا أنه تم دراسة كافة الإمكانيات المتاحة في عدد من القطاعات الصناعية بشكل مبدأي والحصول على عينات من بعض المصانع، وتم التوصل لخطوات إيجابية.



وذكر أنه بعد العمل مع أحد المصانع تم توفير 17 مليون جنيه، ومصنع آخر كانت يستورد «غطاء زجاجة» من الخارج ولا يعلم أنه يمكن تصنيعها في مصر، وعند إحضار أكثر من مصنع مصري عقد معهم اتفاقًا بالفعل، موضحًا أن هذا المصنع يستهلك شهريًا 5 ملايين غطاء زجاجات.



وتابع: «المشكلة لدينا هي ببساطة أن مصنعًا قد يستورد مكونًا لمنتجاته، بينما مصنع مجاور له يصنع هذا المكون وهو لا يعلم».



وأوضح أن اللجنة تبدأ بالعمل مع الشركة الأم بالبحث في المكونات التي تستوردها من الخارج، وإعداد قائمة بها، ثم البحث عن هذه المنتجات بين المصانع المصرية التي يمكنها توفيرها والاطلاع على جودتها ومدى ملاءمتها لاحتياج المصنع الأم، مضيفًا أنه في حالة عدم إنتاجه هذه المكونات في مصر يتم بحث فرص الاستثمار المتاحة طالما وجدت الأرضية الصناعية.



من جانيه قال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي، إن دور اللجنة مهم للغاية لأن واردات مصر من المنتجات غير البترولية خلال 8 أشهر بلغ 44 مليار دولار بزيادة 16% عن نفس الفترة للعام الماضي، مضيفًا أن مشاكل الصناعات تنحصر في التمكين من العمالة المدربة والأسواق والتكنولوجيا والتمويل.



