«الصحة» و«بورسعيد» يراجعان الخطة التنفيذية للقضاء على فيروس «سي»

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ للوقوف على آخر مستجدات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء: الدكتور علاء حشيش ممثلا عن منظمة الصحة العالمية، والدكتور عمر الشلقاني ممثلا عن البنك الدولي، والدكتور أحمد محيي مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث المشروعات الطبية الجارية الخاصة بالتأمين الصحي الجديد ومعدلات التنفيذ، فضلا عن متابعة المبادرة الرئاسية.

وأشار «مجاهد» إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت حرصها على دعم و توفير كافة الإمكانيات الطبية للمحافظة، موجهة بالإسراع في معدلات التنفيذ للمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الوزيرة أكدت على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لحشد المواطنين لنقاط المسح الخاص بالمبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن المبادرة الرئاسية تسير بالشكل الجيد، مشيرا إلى تزايد تردد المواطنين على نقاط المسح.