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تجديد حبس عاطل اغتصب أطفال زوجته الأربعة في السيدة زينب 15 يوما

مصطفى المنشاوي:
نشر فى : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 3:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 3:04 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل متهم باغتصاب أبنة زوجته، وهتك عرض أشقائها الثلاثة الآخرين، فى منطقة السيدة زينب، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة أمرت في وقت سابق، بعرض الضحايا على مصلحة الطب الشرعى، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت إخلاء سبيل الزوجة والدة الأطفال بضمان إقامتها، واتهامها وزوجها السابق بالإهمال برعاية أطفالها، وتسليم الأطفال لوالدهم.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهم اغتصاب "ح. م" 12 سنة وهتك عرض "ف. م" 10 سنوات، و"ح. م" 7 سنوات، و"أ. م" 5 سنوات بعيدا عن أنظار والدتهم.

البداية بتلاقي قسم السيدة زينب بلاغا من الأب "طليق زوجته" يفيد بقيام زوج الأم باغتصاب أولاده الأربعة وهتك عرضهم، وتم تحرير محضر رقم 6011 لسنة 2018 بالواقعة، وتم إحالته للنيابة.


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