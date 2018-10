صلاح يحتفل بمرور عام على التأهل المونديالي

احتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بمرور عام على تأهل الفراعنة إلى كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب دام لمدة 28 عامًا.

ونشر صلاح فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" علق عليه قائلًا: "28 عامًا.. 100 مليون مصري.. الذكرى الأولى.. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الشعور بالمساهمة في إسعاد شعبي".

وقاد الدولي المصري منتخب بلاده في مثل هذا اليوم، إلى الوصول إلى المونديال، بعدما سجل هدفي الفراعنة أمام الكونغو في المباراة التي حسمت التأهل لصالح مصر إلى كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وزين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وليفربول قائمة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018. (طالع التفاصيل)

28 years... 100 million Egyptians.... 1 year anniversary.... Words can’t express the feeling of helping bring such joy to my people... pic.twitter.com/H6SX0i1zyf