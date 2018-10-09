كشف النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تفاصيل أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي، موضحًا أن الكميات الموجودة من الأسمدة في الأسواق لا تكفي احتياجات الفلاحين، وأقل من الاحتياجات الفعلية للزراعة.



وقال في لقائه ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الاثنين، إن الفلاح يلجأ لشراء الأسمدة من الأسواق الحرة والتي تصل إلى 6 آلاف، ما يسبب له المعاناة خاصة مع عدم رفع سعر الحاصلات الزراعة في المقابل، مشيرًا إلى الإخلال الواضح بالمادة 29 من الدستور المصري، والتي تفيد بضرورة توفير المواد اللازمة للزراعة بأسعار مناسبة للفلاح المصري.



وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن الإخلال الواضح في توريدات الشركات المنتجة للأسمدة وخاصة الشركات الحرة الملزمة بتوريد 55% من إنتاجها للحكومة، مشددًا على ضرورة إحداث توازن بين الأسمدة المصدرة وبين الاحتياجات الداخلية للأسمدة.



وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لحل أزمة شراء الأقطان، متابعًا: «الدولة حددت سعر القطن، ولم يتم شرائه بهذه الأسعار بسبب فروق الأسعار عند التجار، وأصبح الفلاح تحت طائلة التجار، ووزير الزراعة قال إن القضية تخص شركات قطاع الأعمال ومصانع الحلج، ومازالت المشكلة قائمة».



