«التشغيل الألمانية»: تراجع عدد العاطلين لكل وظيفة شاغرة لأدنى مستوى منذ 1992

أظهر استطلاع للرأي بين الشركات في ألمانيا أن هناك تزايدا في المشاكل التي تواجهها الشركات عند شغل الوظائف الشاغرة لديها.

وحسب تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، معهد أبحاث سوق العمل والوظائف الألماني الذي يمثل مركز الأبحاث الرئيسي الذي تعتمد عليه وكالة التشغيل في ألمانيا، فإنه ومن الناحية الإحصائية المجردة فإن «كل وظيفة شاغرة عام 2017 توفر لها عاطلان».

وقال المركز إن هذه النسبة للعاطلين عن كل وظيفة شاغرة هي الأدنى منذ عام 1992.

وفي عام 2017، بلغت نسبة الوظائف التي كان من الصعب العثور على عاملين مناسبين لها قرابة 43% من إجمالي الوظائف المتوفرة وفقا لبيانات المركز. وللمقارنة فقد كانت هذه النسبة نحو 12% عام 2003.

وبرر المركز تزايد الصعوبات التي تواجهها الشركات في شغل الوظائف الشاغرة لديها بازدهار الحالة الاقتصادية في ألمانيا.

وذكر معدو التقرير أنه تم توظيف 3.65 مليون شخص بتأمين اجتماعي إلزامي العام الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن هناك 1.2 مليون وظيفة شاغرة حاليا في ألمانيا وهو أعلى مستوى للوظائف التي لا تجد من يشغلها في ألمانيا منذ 25 عاما.

وبذلك تستمر مشكلة نقص العمالة وفقا للتقرير في التغطية على مشاكل انخفاض الطلبيات التي تتلقاها الشركات الألمانية ومشكلة المبيعات، حيث اعتبرت الشركات الألمانية في الاستطلاع السنوي الشامل عام 2015 مشكلة نقص العمالة هي أكبر مشكلة تواجهها.

وتضطر الشركات الألمانية منذ فترة لتقديم تنازلات في الأجور للعمال لشغل الوظائف الشاغرة لديها.