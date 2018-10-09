وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابي يسلم نفسه لسلطات ولاية تمنراست جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن إرهابيًا مطلوبًا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الإرهابي يدعى سيود موسى وكنيته "أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2013، سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، وكان بحوزته بندقية كلاشنيكوف وخزينة ذخيرة مملوءة.

وأضاف البيان، أن دوريات للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بعين قزام وبرج باجي مختار (جنوب) ضبطت 12 مهرباً، وحجزت 8 مركبات رباعية الدفع، و5.3 طن من المواد الغذائية، و5 أجهزة كشف عن المعادن، و27 مولدًا كهربائيًا، و23 مطرقة ضغط.

وأشار البيان، إلى أن دورية مشتركة للجيش بولاية تلمسان (غرب)أوقفت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 41 كيلو جرامًا من المخدرات، فيما أوقفت دورية أخرى في غرداية (وسط)، 3 تجار مخدرات وصادرت 3.5 كيلو جرام من المخدرات.