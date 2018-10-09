النائب محمود بدر: الحضانات الشرعية تعلم الأطفال الكره والتطرف وترفض الديانات الأخرى

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن هناك فرق بين الحضانات الشرعية والحضانات الأخرى، في تربية وتعليم الأطفال، موضحًا أن الحضانات الشرعية لا تقبل الأطفال المسيحيين وهذا يعد تميزًا ولا يتفق مع دستور الدولة المصرية.



وأضاف في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن الحضانات الشرعية تعلم الأطفال الكره والتطرف بدلًا من الحب، معقبًا: «بيقولوا للأطفال أن الفن والأغاني والموسيقى والرسومات والصور حرام، فضلًا عن تعليم الأطفال من سن 3 سنوات معنى توحيد الوجوبية، وطرح أسئلة من نوعية أين الله؟».



وأشار إلى إرسال أحد المواطنين لدار الإفتاء للتأكد من إجابة أحد الأسئلة الموجودة في كتاب نور البيان، وهو سؤال «أين الله؟»، موضحًا أن دار الإفتاء طالبت بعدم طرح هذه الأسئلة على الأطفال بالإضافة إلى وجود خطأ في الإجابة الملقنة للأطفال والتي مفادها الله في السماوات مستوى على العرش.



ويُذكر أن النائب محمود بدر، تقدم للبرلمان، شهر سبتمبر الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المناهج التي تدرس في الحضانات الشرعية أو السلفية المنشرة في مصر.



