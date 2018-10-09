غلق 10 محلات تجارية مخالفة بمطروح

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قرر محافظ مطروح، اللواء مجدي الغرابلي، غلق 10محلات تجارية مخالفة، والتي تم إنذارها وتوقيع محاضر سابقة للتعدى على الطريق، وكذلك إزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة فورية للمرور على المحلات للاطمئنان على السلامة الصحية للمنتجات المعروضة خاصة اللحوم.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بشارع علم الروم ومنطقة الطبية والشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح، حيث تم إزالة اشغالات المحلات على الأرصفة موجها لرئيس مدينة مرسى مطروح، بتطبيق سلطة القانون وعمل محاضر وغرامات على المخالفين.

كما وجه المحافظ لشركة مياه الشرب والصرف بمراجعة أغطية شبكة المياه والصرف بالشارع الجديد بمنطقة الطبية، وإزالة جميع التعديات على حرم الشارع بإقامة التندات أو الأسوار دون وجه حق، مع سرعة إعادة الشيئ لأصله وتمهيد الشارع الجديد.

كما قام محافظ مطروح، بسحب رخصتين لسيارتين لإشغال الطريق، والوقوف فى أماكن غير مخصصة للإنتظار ما يعطل حركة المرور.