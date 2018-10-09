«الأمم المتحدة» تطلب التحقيق في وفاة معارض فنزويلي

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتحقيق شفاف حول ظروف وفاة المعارض الفنزويلي فرناندو ألبان، الذي تقول السلطات إنه انتحر أثناء احتجازه.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمدساني، إن الدولة كانت تعتقل فرناندو ألبان، لذلك كان عليها واجب توفير أمنه وسلامته الشخصية"، مضيفة "نطالب بتحقيق شفاف لتوضيح ظروف وفاته".

كان المدعي العام الفنزويلي أكد أن «ألبان»، الذي كان مسجونًا في قضية الهجوم المفترض بطائرات دون طيار تحمل متفجرات على الرئيس نيكولاس مادورو، انتحر أمس في مقر جهاز الاستخبارات، فيما يتحدث حزب فرناندو ألبان "العدالة أولًا" عن عملية اغتيال.