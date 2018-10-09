وزير إعلام البحرين: تنسيق مستمر بين الرباعي العربي لإفشال مخططات التحريض

«الرميحي»: العلاقة بين البحرين ومصر لم تشهد خلافات على مر التاريخ



قال وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، إن التنسيق بين الدول العربية الأربع المناهضة للإرهاب (مصر والسعودية والامارات والبحرين) مستمر لإفشال مخططات التحريض في المنطقة.

وأضاف «الرميحي»، في تصريحات على هامش افتتاح مهرجان الأهرام الثقافي في المنامة، إن هناك مؤسسات إعلامية حاولت أن تسيئ لدولنا لكن لم تنجح، لافتًا إلى أن تلك المحاولات لم ولن تؤثر في تلك الدول، التي ترتكز على أرضية قوية جدًا وشعوبها واعية ومثقفة وتملك مؤسسات تتحرك بفاعلية كبيرة ضد أي محاولات لقلب الحقائق.

وأوضح، أن ما مرت به البحرين ومصر من محاولات لتقويض الأمن يحتاج إلى توعية، لافتًا إلى أن مهرجان الأهرام الثقافي يحقق هذا الهدف، إذ يضم نخبة من المتحدثين في مختلف المجالات لتحليل الوضع في المنطقة واعتقد أن الطلبة سيجدون إجابة لأهم ما يدور في أذهانهم من تساؤلات.

وأكد، أن العلاقة بين البحرين ومصر علاقة متنامية ومتصاعدة وعلى مر التاريخ لم يكن هناك خلاف، وما دام هناك هذا الود والحب والتقدير يتعاظم التنسيق والتواصل عبر قنوات رسمية وأهلية ومؤسسات إعلامية، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يساهم في إيجاد الكثير من الحلول خصوصا في مواجهة أي محاولات لتشويه الصورة الحقيقية.