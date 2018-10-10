وزيرة الهجرة عن «اتكلم مصري»: المبادرة جاءت استجابة لرغبات الأسر المصرية بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مبادرة «اتكلم مصري» تستهدف إعادة الهوية المصرية إلى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، لأن عدم تعلم بعض الأطفال للغة العربية أمر سبب لذويهم بعض الاستياء.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تساعد الأطفال المصريين بالخارج على تعلم اللغة العربية باللهجة المصرية، وكل ما يتعلق بمصر حتى لا تنقطع صلتهم بها، وتعريفهم بآثارها وانتصاراتها وما حققته من إنجازات على مدار تاريخها.

وأكدت أنه ليس هناك أسرة مصرية بالخارج ستعزف أو سترفض أن يتعلم أطفالها وأبنائها اللغة العربية باللهجة المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت استجابة للأسر المصرية بالخارج، الذين اشتكوا من عدم معرفة أبنائهم للغة العربية.

ووقعت، أمس الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع كل من، عزة العشماوي، أمين عام مجلس الأمومة والطفولة لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج.