تعرف على أول امراة تترشح إلكترونيا لمنصب المتحدث لحكومة العراق

بعد أن خاضت نائبة البرلمان العراقي السابقة، سروة عبد الواحد، الانتخابات الرئاسية العراقية الشهر الماضي، لتصبح أول امرأة عراقية تترشح لهذا المنصب في خطوة غير مألوفة على الوضع السياسي العراقي، تبعتها الإعلامية داليا العقيدي، بإعلان ترشحها إلكترونيًا لشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية.

وقالت داليا العقيدي، في حوارها مع موقع العربية المنشور، اليوم، عن سبب ترشحها لهذا المنصب، إنها رأت أنه من الجميل ترشح النساء لمنصب المتحدث باسم حكومة العراق؛ حتى يتم تغيير الصورة الإعلامية الخاطئة للعراق في الخارج.

واستكملت حديثها قائلة، "البعض عارض ترشحي وبدلاً من توجيه الانتقادات المنطقية لي، تم التشهير بحياتي الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي واتهامي بالعمالة للولايات المتحدة أو إيران، وأني كنت في استخبارات نظام صدام حسين لكن كل ذلك لا يؤثر على مسيرتي المهنية، وفوجئت بدعم من الشباب رغم فارق السن الكبير بيننا".

وأوضحت «داليا»، أن هدفها من الترشح يتمثل في نقل وجهات نظر الحكومة للشعب والصحفيين، فأنا أؤمن بحق الصحفي في الحصول على المعلومة، وأن تأخذ المرأة دورها وحقوقها معبرة "لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن الرجال هم أكثر حكمة من النساء".

وتستعرض «الشروق» بعض المعلومات عن داليا العقيد المرشحة المحتملة لرئاسة منصب المتحدث باسم حكومة العراق:

1- هي إعلامية عراقية من مواليد محافظة بغداد عام 1968.

2- من عائلة فنية عراقية فهي إبنة الفنان فخري العقيدي، وامها الفنانة غزة الخالدي.

3- تخرجت ف معهد الفنون الجميلة عام 1988.

4- اشتركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية، ديدمونة، وأغنية وطنية مشهورة للأطفال.

5- عملت في العديد من المحطات والبرامج الإخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

6- عملت مراسل لقناة الحرة الأمريكية من البيت الأبيض بعد سقوط بغداد 2003.

7- عادة إلى العراق لتقدم البرامج السياسية.

8- قدمت برامج فنية تناولت مواضيع التراث الفني العراقي ولاقت انتشارًا واسعًا.

9 - في عام 2008 عملت مذيعة أخبار في قناة السومرية ومقمة لبعض لبرامج السياسية بقاعدة جماهرية عريضة.

يذكر أنه في خطوة غير مسبوقة، فتحت الحكومة العراقية صباح اليوم، باب الترشح إلكترونيًا أمام المواطنين لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، على أن يتم توقف استقبال الترشيحات عند الساعة الرابعة من عصر الخميس المقبل.