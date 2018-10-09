دبلوماسيون في فرنسا: ميركل ستحضر مؤتمر ماكرون للسلام في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

قال دبلوماسيون في باريس، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحضر "منتدى السلام" الأول الذي ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 11 نوفمبر المقبل والذي دُعي إليه العديد من رؤوساء الدول والحكومات.

ويقام هذا المنتدى بمناسبة اليوبيل المئوي لوقف إطلاق النار إيذانا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ومن المقرر وفقا لهؤلاء الدبلوماسيين أن تشارك ميركل أولا في احتفال تحضره قيادات فرنسية وألمانية بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918.

وأكدت هذه المصادر الخطة الزمنية بشأن تجديد الرئاسة الفرنسية معاهدة الصداقة بين ألمانيا وفرنسا بحلول الذكرى السنوية التالية لإبرام الاتفاقية في 22 يناير المقبل حيث أبرمت الاتفاقية المعمول بها حاليا في 22 يناير 1963 ووقعها آنذاك عن الجانب الألماني المستشار كونراد أدناور وعن الجانب الفرنسي شارل ديجول.