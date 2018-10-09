«التموين»: إنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية بتكلفة 500 مليون دولار لرفع كفاءة التجارة الداخلية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، إن الوزارة توصلت لاتفاق مع شركة إماراتية كبيرة لضح استثمارات في مصر بقيمة 500 مليون دولار كمرحلة أولى، تعقبها مراحل أخرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الشركة ستنفذ 5 هايبر ماركت في القاهرة الكبرى، بمناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والعبور، بالإضافة إلى منطقتين لوجيستيتين في الصعيد والإسكندرية ، موضحًا أن الغرض من استثمارات التجارة الداخلية هو رفع كفاءة المنظومة والتحول من التجارة العشوائية إلى المنظمة.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية تتضمن مجموعة أنشطة لخدمة التجارة الداخلية مثل التعبئة والتغليف والتبريد والأسواق المفتوحة والجملة والتجزئة، مضيفًا أن المناطق اللوجيستية بالمحافظات تساعد على تحقيق فاعلية الأسواق وخفض الأسعار وحلقات التداول وتقليل الهادر من السلع.

وذكر أن مصر أصبح لديها لأول مرة خريطة استثمارية لكافة الفرص التجارية على مستوى الجمهورية، ومعرفة كاملة بكل احتياجات جميع المحافظات من مناطق لوجيستية وأسواق ومنافذ وسلاسل تجارية، وهو ما دفع الوزارة لطرق أبواب المستثمرين وتوصلت خلال الفترة السابقة إلى توافق مع أكثر من مستثمر.