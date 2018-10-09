قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المؤشرات حول تفاعل المواطنين مع حملة المسح الطبي لفيروس «سي» والأمراض غير السارية، إيجابية وتدل على وعي المجتمع المصري.



وفي تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، دعت الوزيرة، المواطنين لمزيد من المشاركة في الحملة للتخلص من الأمراض التي تُسبب أكثر من 70% من الوفيات في المجتمع المصري، مشيرة إلى مشاركة مليون و340 ألف مواطن بعد 6 أيام ونصف من بدء الحملة.



وذكرت أن وعي الشارع المصري يزيد يومًا بعد آخر ويقبل على المشاركة في الحملة، مضيفة أن لكل مجتمع له تحدٍ خاص به تواجهه الحملة، كالتوجه إلى المناطق الصناعية في برج العرب بالإسكندرية، والوصول للعرب في الوديان بجنوب سيناء.



وبدأت وزارة الصحة والسكان، مطلع أكتوبر الجاري، تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة المسح الطبي الشامل لفيروس «سي»، في تسع محافظات، وهي أسيوط، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم.



