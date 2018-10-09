نفى الدكتور ياسر مرزوق، أمين جماعة أنصار السنة المحمدية، صحة ما تردد بشأن تدريس الحضانات الشرعية أفكار داعشية، متابعًا: «يجب أن ننتقى ما يعرض على الأطفال من أفكار وأحاديث على قدر عقولهم، ولكن المناهج لا تصل إلى أفكار داعش كما يتردد».



وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، إنه يدعم وضع قطاع المعاهد الأزهرية، والأزهر الشريف، مناهج خصيصًا للحضانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الأطفال هم بذرة المجتمع القادم، ومستقبل الدولة المصرية.



وأوضح أن فكرة المنهج الموحد لجميع الحضانات على مستوى الجمهورية سيساهم في حل العديد من المشكلات، مشددًا على ضرورة ترخيص جميع الحضانات في مصر، وإغلاق غير المرخصة على الفور.



وتابع: «يجب ترخيص كل الحضانات الشرعية ووضعها تحت رقابة الدولة، وكل حضانات جمعية أنصار السنة المحمدية مرخصة، ولا أعرف إذا كانت حضانات الجمعية تدرس منهج نور البيان من عدمه لأن الدولة لا تعطينا حق مراقبة جميع الحضانات».



ويُذكر أن النائب محمود بدر، تقدم للبرلمان، شهر سبتمبر الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المناهج التي تدرس في الحضانات الشرعية أو السلفية المنشرة في مصر.



