الحكومة الهولندية تخسر دعوى طعن ضد حكم حول خفض الانبعاثات الغازية

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خسرت الحكومة الهولندية دعوى طعن ضد حكم قضائي صدر عام 2015 يأمر الحكومة بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2020.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن محكمة الاستئناف في لاهاي رفضت الطعن اليوم الثلاثاء.

وقال القضاة إنه ينبغي على الدولة اتخاذ التدابير لحملة الشعب من مستويات التلوث الخطيرة، مضيفين أن خطر عدم تحقيق هدف تقليل الانبعاثات بنسبة 25% "غير مقبول".

وقالت الحكومة، إن المحاكم تجاوزت نطاق سلطاتها بإصدار أحكام بتقليص الانبعاثات الغازية.

وكانت منظمة "أورجيندا" غير الحكومية المعنية بالبيئة قد رفعت الدعوى الأصلية، إلى جانب 886 مواطنا هولنديا.

وتخطط الحكومة الهولندية حاليا لخفض مستوى الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 14% و17% عن المستويات المسجلة عام 1990.

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