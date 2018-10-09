طالبة تنهي حياتها شنقا بسبب خلافات أسرية بالفيوم

أنهت طالبة بالفيوم حياتها شنقا، لمرورها بأزمة نفسية نتيجة وجود خلافات أسرية بين والديها، ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضرا وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغ من إمام عمر محمد داود 46 سنة صاحب محل أجهزة كهربائية، ومقيم بقصر بياض قرية المرج دائرة مركز شرطة أبشواى، باكتشافه وفاة نجلته إنجي، 15 سنة، طالبة ومقيمة بذات العنوان، إثر قيامها بشنق نفسها بإيشارب حريمى.

وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجة بمنطقة الرقبة من الخلف، وتم إخطار النيابة العامة وتولت التحقيق في حينه، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وبمتابعة الصفة التشريحية لجثة المتوفية تبين أن الوفاة نتيجة الخنق بقطعة من القماش ولم يتبين ثمة أثار لتعدى أو مقاومة.