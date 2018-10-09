«ماي» تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال دومينيك راب، الوزير المعني بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تقترب أكثر من التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بناء على مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي "تشيكرز".

وأبلغ "راب" البرلمان، أن حكومته "تقترب من التوصل إلى حلول عملية لجميع القضايا الرئيسية العالقة".

وقال، إن المفاوضين "يبنون على التقدم الذي أحرزناه خلال الصيف في قضايا مثل البيانات والمعلومات، ومعاملة الشرطة القائمة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية والإجراءات القضائية الإدارية للنقابات بعد تاريخ الخروج".

وتابع: "لقد ناقشنا أيضًا مقترحاتنا بشأن الربط المطلوب بين اتفاق الانسحاب والعلاقات المستقبلية، ويشارك الاتحاد الأوروبي بشكل بناء".