«بهية» تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي

فى إطار حملات التوعية التى تقوم بها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى .

أقامت مستشفى بهية، ندوة خاصة، للتوعية بمرض سرطان الثدي وسرعة تشخيصه، بأحد الفنادق المطلة على النيل، وبحضور الفنانة ياسمين غيث، والتي كشفت عن تجربتها ومعانتها مع مرض السرطان.

وتناولت الندوة، الأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتي، بالإضافة إلى التأكيد على وجود أقسام للدعم النفسي للمرضى وأسرهم والمحيطين بهم داخل المؤسسة.

ومن جانبها، قالت هالة بايزيد، مدير العلاقات العامة والاتصال بمستشفى بهية: "أن عدد حالات الفحص المبكر خلال ال 9 شهور الماضية بداية من يناير 2018، وحتى شهر سبتمبر المنقضي، وصلت إلى 15371، وعدد زيارات العيادات الخارجية الجراحة والأورام 46957 زيارة، وعدد العمليات الجراحية 1156 عملية، وعدد جلسات العلاج الكيماوي 6201 جلسة، وعدد جلسات العلاج الإشعاعي 23295 جلسة بمعدل زيادة وقدره حوالي 65٪؜ عن العام الماضي، مما يشير إلى دور بهية الرائد في أهمية التوعية للأكتشاف المبكر بمرض سرطان الثدي.