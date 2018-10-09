الرئيس العراقي: نعتزم إجراء حوار وطني لمعالجة مشاكل المحافظات

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن موضوع البصرة وإنهاء معاناتها يحتل أولويات اهتماماته، مشيرًا إلى أنه عازم على إجراء حوار وطني، من أجل معالجة المشاكل التي تعانيها المحافظات، وفي مقدمتها البصرة والموصل.

وأوضح «صالح»، خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع وفد محافظة البصرة، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه يتابع باهتمام بالغ وأولاً بأول مطالب واحتياجات أبناء محافظة البصرة ومعاناتهم، كما يتضامن مع تطلعاتهم، ويخطط للعمل على أكثر من مستوى من أجل تحقيقها، معربًا عن عزمه التعاون التام مع الحكومة المقبلة لتحقيق سلسلة من الإجراءات الفعلية.

وشدد «صالح»، على ضرورة تفعيل القوانين الصادرة بشأن البصرة، وكذلك قانون الموارد المائية، والعمل على حل مشاكل المياه والكهرباء والإسكان والبطالة وبناء المدارس، معربًا عن ثقته القوية بإمكان جعل البصرة عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي.

وأضاف: «إذا لزم الأمر سيطبق بنود الدستور التي تخص المحافظات، وتحديد العلاقة بين الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية، وتنظيم عملية إطلاق الموازنات الخاصة بها في الوقت اللازم وعدم إعاقتها.