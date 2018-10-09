نمر أبيض يقتل حارسا في حديقة حيوان باليابان

قتل نمر أبيض نادر من نمور الببر، حارسا بحديقة حيوان في جنوب اليابان، حسبما أفادت تقارير إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وتم العثور على الرجل، 40 عاما، فاقدا للوعي وينزف الدماء من جرح في رقبته في حديقة هيراكاوا زولوجيكال، في مدينة كاجوشيما، أمس الاثنين، بعد أن أغلقت حديقة الحيوان أبوابها، وتوفي بعد ذلك في المستشفى.

ووقع الحادث على ما يبدو خلال نقل نمر الببر الذي يبلغ عمره خمسة أعوام ووزنه 170 كيلوجراما، ويدعى ريكو، من حظيرة العرض للجمهور إلى مكان نومه.

وتقضي قواعد حدائق الحيوان بعدم دخول المختصين برعاية الحيوانات إلى مجمع النمر قبل أن يصل الحيوان إلى مكان نومه.

وتحقق الشرطة حاليا فيما إذا كانت حديقة الحيوان ترعى الحيوانات بالشكل الصحيح.