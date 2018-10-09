رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي

«نصار»: الانتهاء من 95% من أعمال مرافق المرحلة الثانية بمساحة 116 فدان تخصص لتوسعات المصانع



تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، في اجتماع أمس مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية والمشرف على مشروع مدينة الروبيكي، حيث ناقش الاجتماع موقف تخصيص وتشغيل الوحدات الإنتاجية.

وأوضح وزير الصناعة، أن عدد المدابغ التي تم تشغيلها بالمرحلة الأولى بلغ 49 مصنعًا، في حين بلغت وحدات الإنتاج في مرحلة التشغيل المبدئي 14 مصنعًا، فضلاً عن 10 مصانع جار أعمال النقل لها، و61 مصنعًا جار تنفيذ أعمال الأرضيات وقواعد الماكينات بها، وكذا 10 مصانع جار إعداد الرسوم التنفيذية لها.

وعن الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، قال إنه تم الانتهاء من 95% من أعمال مرافق المرحلة الثانية بمساحة 116 فدانًا تٌخصص للتوسعات المطلوبة للمصانع، وكذا الصناعات التكميلية لصناعة دباغة الجلود، موضحًا أن المركز التكنولوجي الخاص بالمشروع تم تشغيله فعلياً في يونيو الماضي، كما تم تفعيل خدمات نقطة الشرطة والمطافيء ووحدة الإسعاف، بالإضافة إلى تشغيل عدد 7 محلات بالمدينة لخدمة العاملين، وأنه جار تشغيل عدد 10 محلات أخرى، وأنه سيطرح باقي المحلات (44 محلاً) في مزايدة.

وتم التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في مجال صيانة الماكينات؛ لإنشاء مركز صيانة معتمد لخدمة أصحاب المصانع بالمدينة، و تمت الاستعانة ببيت خبرة عالمي في إدارة المناطق الصناعية، حيث أنشئت هيئة التنمية الصناعية شركة جديدة لإدارة وصيانة جميع المجمعات الصناعية باسم شركة التنمية الصناعية.