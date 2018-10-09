كييفو يقيل مدربه دانا ويستعين بجهود فينتورا

أعلن نادي كييفو المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه لورينزو دانا بعد مرور ثمان جولات من عمر الموسم.



وتولى دانا الذي لعب لمدة 13 عاما في مركز الدفاع في صفوف كييفو، منصب المدير الفني للفريق قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الماضي خلفا لرونالدو ماران، ونجح في قيادة الفريق لتجنب الهبوط عبر الفوز في أخر ثلاث جولات من الموسم الماضي.



ولم يفز كييفو في أي مباراة حتى الآن هذا الموسم حيث تعرض لست هزائم وتعادل مرتين ليتذيل جدول الترتيب برصيد سالب نقطة واحدة بعد عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية.



وتولى جيان بييرو فينتورا منصب المدير الفني لكييفو خلفا لدانا.



وأقيل فينتورا من تدريب المنتخب الإيطالي في نوفمبر الماضي بعد فشل الازوري في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.