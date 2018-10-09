ارتبط الزمالك بالكثير من الأقاويل خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شهدت القلعة البيضاء أزمة في الأونة الأخيرة، حيث أصبح النادي مطالبًا بسداد المستحقات المتأخرة الخاصة بكل من نادى ماريتمو البرتغالى، الغانيان كريم الحسن وجونيور أجوجو، والكاميرونى ألكسيس موندومو، لاعبي الفريق السابقين.

وانتشرت خلال الأيام الماضية تكهنات تشير إلى خصم 6 نقاط من الزمالك، بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي مهلة امتدت إلى 60 يومًا، منذ 19 يوليو.

وتلقى الزمالك خطاب رسمي من اتحاد الكرة، جاء فيه طلب بالرد خلال 48 ساعة حول سداد مستحقات نادى ماريتيمو البرتغالى أو خصم 6 نقاط (طالع التفاصيل)

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» مشوار الثلاثة لاعبين عقب رحيلهم عن الزمالك.. وتطور الأزمة الحالية للقلعة البيضاء.

*كريم الحسن

اللاعب الغاني انضم إلى القلعة البيضاء في عام 2011، في صفقة انتقال حر، لمدة خمس سنوات، قادمًا من صفوف هارتس أوف أوك الغاني.

وعقب رحيل الحسن من الزمالك، انضم إلى صفوف فريق أضنة دمير سبور التركي، مع بداية موسم 2012-2013، وتم فسخ التعاقد بين الطرفين في منتصف الموسم ليظل بدون نادي حتى يناير 2013.

وانضم إلى فريق النمور السوداء الجنوب أفريقي في أغسطس 2013، ثم انتقل إلى فريق رادنيتشكي الصربي في يناير 2014.

وفي موسم 2014-2015 انضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى فريق الحرية الغاني وحتى موسم 2015-2016، والذي رحل عنه إلى المريخ السوداني على طريق الإعارة، ورحل من بعدها إلى فريق ديار داوا الإثيوبي منذ موسم 2017-2018.

وكان الزمالك قد أرسل 300 ألف دولار لحساب اللاعب، لتفادي عقوبة "فيفا" بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق، وحرمانه من القيد لفترتين مقبلتين. (طالع التفاصيل)

*أليكسيس موندومو

اللاعب الكاميروني أصبح لاعبًا بصفوف الزمالك عقب انتهاء موسم 2011-2012 قادمًا إليه من الأفريقي التونسي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف نظير نصف مليون دولار يحصل عليها النادي الأفريقى تدفع على قسطين الأول 300 ألف، والثاني 200 ألف.

ورحل موندومو عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية موسم 2012، إلى صفوف الرائد السعودي، بسبب عدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة.

وغادر اللاعب صاحب الـ 31 عامًا إلى فريق اتحاد طنجة المغربي، في موسم 2015-2016.

*جونيور أجوجو

انضم اللاعب الغاني إلى صفوف الزمالك عقب مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية في غانا 2008، قادماً من صفوف نوتينجهام فورست أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا.

ورحل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء، في نهاية موسم 2008-2009، ليظل غير مقيد في أي نادٍ حتى الموسم الذي يليه، قبل أن ينضم إلى فريق أبولون اليوناني، الذي يضم حاليًا المحترف المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا"( طالع التفاصيل)، حتى نهاية موسم 2010-2011.

وظل أجوجو بدون ناد للمرة الثانية عقب رحيله من الزمالك حتى انضم إلى فريق هيبيرنيان الإسكتنلدني، في موسم 2011-2012، قبل أن يترك كرة القدم، بعدها بعام.

وتعرض لاعب الزمالك السابق، لسكتة دماغية في يناير 2015 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين، مما حرمه من النطق، قبل أن يستعيد جزء من عافيته بعد ذلك.

*نادي مارتيمو البرتغالي

تبلغ قيمة مستحقات النادي البرتغالي 600 ألف يورو من الزمالك، وذلك بعدما عاد محمد إبراهيم، عقب رحلة احترافه في البرتغال دون إنهاء التعاقد بشكل رسمي، عقب طلب اللاعب من إدارة النادي بفسخ التعاقد المبرم بينهما بسبب رغبته في العودة لمصر، في عام 2014.

من جانبه شدد نصر عزام محامي نادي الزمالك، في القضايا الدولية، على أنه لن يتم خصم نقاط من رصيد الفريق الأبيض بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد كشف أنه سيتم تحويل مبلغ 150 ألف دولار لكل لاعب اليوم من المستحقات المتأخرة لدى القلعة البيضاء في إطار سعي الزمالك لمنع توقيع عقوبات بخصم نقاط على الفريق في مسابقة الدوري وحرمانه من القيد لمدة فترتين قيد. (طالع التفاصيل)