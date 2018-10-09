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حصلت الباحثة إيمان سامح حسين بكلية الطب جامعة عين شمس، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع توصية بالنشر الدولي، وذلك عن رسالة بعنوان «دور التصوير بالرنين المغناطيسي»، بخاصية الانتشار والارتواء في تحديد أنواع أورام المبايض.

وتأتي الرسالة تحت إشراف راندا عبد الله حسين، استاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة نيرمين نصري حليم مدرس الأشعة التشخيصية.

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور باسل رؤوف وهبة استشاري الأشعة التشخيصية الأكاديمية الطبية العسكرية (ممتحن خارجي)، والدكتورة مها عبد المجيد الشناوي، استاذ الأشعة التشخيصية بطب عين شمس (ممتحن داخلي)، والدكتورة راندا عبد الله حسين حسين استاذ الأشعة التشخيصية.