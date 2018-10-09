حزب يميني يطالب الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات ضد انتشار الإسلام

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تطالب الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الحكومة الألمانية هذا الأسبوع بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المضامين والدعوات المخالفة للدستور الألماني في القرآن".

ولم توضح الكتلة البرلمانية في طلبها ماهية هذه الإجراءات بالتحديد.

كما يطالب الحزب بإلقاء نظرة ناقدة على حصص الدين الإسلامي في المدارس.

تجدر الإشارة إلى أن مقررات حصص الدين الإسلامي يُجرى وضعها بالتنسيق مع حكومات الولايات الألمانية.

وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة الدراسية لحصص الدين الإسلامي في المدارس الابتدائية بولاية شمال الراين-ويستفاليا منذ عام 2013 الفقرة التالية: "يتعين توعية الأطفال بالتعامل مع الممارسات الدينية المختلفة للأديان الأخرى بتسامح والشعور بترابط قائم على الاحترام مع كافة الأفراد الذين يصلون لله في كافة أنحاء العالم".

وقدمت الكتلة البرلمانية للحزب اليوم الثلاثاء طلبا لإلغاء قانون زواج المثليين جنسيا، الذي تم إقراره العام الماضي.