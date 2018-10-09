مدير أمن البحيرة يتفقد الأماكن الشرطية بالأديرة وغرب النوبارية

قام مدير أمن البحيرة، اللواء جمال الرشيدي، بالمرور المفاجئ على الأقوال الأمنية على الطريق الصحراوي للاضطلاع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة.

كما تفقد مدير الأمن، إدارة تأمين الطرق ومركز شرطة وادى النطرون، ووحدة المرور، ومنطقة الأديرة بوادي النطرون، ووحدة الحماية المدنية بدائرة قسم غرب النوبارية، مشددا على سرعة التعامل مع البلاغات.

كما تحاور مع القوات مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين المدينة ودورهم الفعال في منع حدوث كل ما هو مخل بالأمن العام، وأثر ذلك في إشعار المواطن بالأمن والاستقرار إيمانا من المواطن بسرعة الاستجابة لبلاغه مهما اختلفت نوعية البلاغ.

وحث مدير الأمن، الجميع على بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة الأمنية نحو توفير الأمن والأمان.