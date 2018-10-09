كاتبا «حكاية مصرية»: النجاح يحتاج جهدا ومثابرة

استضافت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حفل توقيع كتاب «حكاية مصرية»، الصادر عن «دار الشروق» للدكتور جودة عبدالخالق، والدكتورة كريمة كريم، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر قاعة «عبدالملك عودة» في جامعة القاهرة.

وأدارت اللقاء الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بالكلية، بمشاركة الدكتور محمد سالمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجموعة من أساتذة جامعة القاهرة وطلابها.

وبدأت الندوة بكلمة الدكتورة كريمة كُريم، والتي تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية التي دونتها بالجزء الخاص بها داخل كتاب «حكاية مصرية»، حيث سجلت قصة كفاحها مع الحياة بداية من السعي لدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ثم لقائها بالدكتور «جودة»، وكفاحهما المشترك طوال السنوات الماضية، وكيف تحديا الأستاذ الصهيوني الذي أراد إفشالهما في رحلة الحصول على الدكتواره من كندا؛ حتى يعودان إلى مصر بـ«خفيّ حنين».

وقالت الدكتورة كريمة كُريم، إنها بدأت كتابة الجزء الخاص بها في الكتاب بعد الدكتور جودة عبدالخالق، مشيرة إلى أنه كان يدفعها باستمرار إلى الانتهاء منه، لافتة إلى أن الهدف من الكتاب هو حث الشباب على السعي وأن تحقيق الأهداف والنجاح يحتاج إلى جهد ومثابرة.

وأضافت: «عندما تعرفت على (جودة) لم أكن أفكر في الزواج، لكن بعد معرفتي بظروفه الاجتماعية وكيف تغلب عليها ليكون من أوائل الطلاب على الجمهورية، وافقت على الفور؛ لأنه رجل قوي استطاع التغلب على ظروفه»، متابعة: «أرفع القبعة لوالدي ووالدتي الذين وافقوا على الزواج برغم صعوبة الأمر عليهم وتخوفهم من الظروف الصعبة التي ستمر بنا، ولكن والدي ترك لي حرية الاختيار بعد أن أخبرته بأنني استطيع أن أكافح وأقاتل من أجل حياتنا ومستقبلنا، والآن أرى أن الأمر في النهاية كان (أن ربنا قسمنا لبعض)».

وتابعت: «وفي كندا كانت لنا رحلة أخرى من الكفاح جعلتني اضطر إلى قبول العمل في أحد المنازل، لكن صاحبة المنزل هي من رفضت، ثم أصبحت بعدها أذهب إلى المنازل لأبيع (المقشّات والجرائد)، كما أنني عملت في غسيل الصحون؛ كي استطيع العيش وأحقق حلمي أنا وزوجي ونحصل على الدكتواره»، مستطردة حديثها: «أحب أن أقول للشباب (على قدر السعي يكون النجاح، وأن ظروف الحياة تحتاج الإرادة والمثابرة)».

ومن جانبه، أعرب الدكتور جودة عبدالخالق عن سعادته بالحديث عن الكتاب من داخل كلية الاقتصاد، مقدما التحية للحضور، وبخاصة الشباب الذي حرص على القدوم كي يستمع إلى تجربتهم، لافتًا إلى أن الكتاب يتناول الفترة الزمنية من 1969 إلى 1970.

وأكد جودة: «اختارنا عنوان الكتاب (حكاية مصرية.. بين تحدي الوجود وإرادة الصمود) ليعبر عن حياتنا؛ فنحن كنا في مرحلة لتحدي الوجود من قبل أن نلتقي ببعض، وهو التحدي الذي استمر بعد زواجنا، فلابد أن يكون الصمود على قدر التحدي»، مشيرًا إلى أنه إنسان سعيد بسبب لقائه بزوجته الدكتورة كريمة في هذه الكلية.

واستعرض أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جزءا من تجربته مع الكتاب، بدأها بعمله «راعي غنم وفلاح»، قبل أن يدخل كلية الاقتصاد ويسافر إلى كندا، ويضطر أن يعمل هناك (فاعل، وبائع كتب، وجنايني، وضابط مرور)؛ حتى يستطيع أن يتدبر أمر معيشته، قائلًا: «تعلمت في رحلة السعي هذه أمورا كثيرة، وأثرت فيّ تأثيرا كبيرا».

وبدوره، قال الدكتور محمد سالمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استضافة الدكتور جودة عبدالخالق، والدكتورة كريمة كُريم، وكتابهم «حكاية مصرية» هو بهدف عرض تلك النماذج الناجحة بين طلاب الكلية؛ للوقوف على خبراتهم وتجاربهم، منوها بأن هذا اللقاء هو الأول في سلسلة لقاءات قادمة.

أما الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بالكلية، قالت، «تعرفنا في الكتاب على أجزاء مختلفة من جوانب جديدة في حياة الدكتور جودة والدكتورة كريمة؛ فتعرفنا على (جودة الطفل المكافح) الذي وصل إلى أعلى المراتب العلمية، و(كريمة الطفلة المرفهة) ولكنها مكافحة أيضًا، وكيف استطاع الثنائي أن يتغلبوا على العقبات التي وجهتهم بعد قرار الزواج وكيف تحديا العادات السائدة في المجتمع وقتها.

يذكر أن الكتاب يحتوي على سرد لرحلة الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي المصري ووزير التموين الأسبق، وزوجته الدكتورة كريمة كُريم الأستاذ بجامعة الأزهر، وعملية التحول والانتقال في حياة كلاً منهما، وقصة اكتشاف الذات لكليهما، ومواجهة المجهول، والعيش في الغربة مع كل الظروف الصعبة التي مرا بها، خلال 6 فصول من الكتاب، الذي جاء في 117 صفحة من القطع الكبير، يروي المؤلفان -بما يشبه أدب السيرة الذاتية والتسجيل الأمين- تجربة حياتية عاشاها معًا، وحملت بين طياتها الكثير من الدراما الإنسانية، بكل ما فيها من نوازع ورغبات، وضحكات وآنات، وطموحات ومواجهات، وهزائم وانتصارات.