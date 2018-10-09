السعودية تدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا انتخابيا جنوب أفغانستان

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في "لشكر كاه" عاصمة إقليم "هلمند" جنوب أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم مرشح انتخابي إضافة إلى إصابة آخرين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، معربًا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.