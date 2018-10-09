محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الاتحاد المصري لألعاب القوى

وافق محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، الثلاثاء، على إقامة بطولة ألعاب القوى، على أررض المحافظة، خلال لقائه بوفد الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن أرض المحافظة تشجع على إقامة وتنظيم الألعاب لما لها من طبيعة جغرافية تشحع على إعداد لاعبين متميزين بمختلف اللعبات.

ومن جانبه، أشار د. سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، إلى دور الاتحاد فى تشجيع المناطق بهدف تحقيق البطولات بمختلف مجالات ألعاب القوى، والنهوض بها على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا على أهمية إقامة البطولة القادمة على أرض سيناء لما فى ذلك من التأكيد على أمن واستقرار الأوضاع فى سيناء.

حضر اللقاء د. خالد الكنج، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حمزة، مسئول المناطق فى الاتحاد، ومحمد خفاجة، رئيس منطقة شمال سيناء لألعاب القوى، وإبراهيم الدسوقي، رئيس منطقة الشرقية لألعاب القوى، وأحمد محمد خضر، رئيس منطقة الغربية لألعاب القوى.

وفي نهاية اللقاء، قدم د. سيف شاهين، درع الاتحاد إلى محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، ولإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة.