شن فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، حملات مرور يومية بالتعاون مع إدارة البيئة بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت الصناعية بقرار محافظ البحيرة رقم 1131 لسنة 2018، المتضمن حظر تشغيل المكامير والفواخير من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية نوفمبر المقبل في إطار تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعمل على التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء).

وقال المهندس سعد زامل، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم التفتيش والمرور على 756 منشأة صناعية ممثلة فى مصانع الطوب والمكامير والمسابك والفواخير، وإنه تبين توقف 696 نشاطا صناعيا ومطابقة 53 نشاطًا، بينما تم اتخاذ الإجراءات حيال 10 أنشطة صناعية.