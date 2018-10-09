«الأهرام الكندية» تكرم بطلة الجمهورية لألعاب القوى

كرم الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، اللاعبة يارا جمال الدين عبدالرزاق، الطالبة بكلية الإعلام، بمنحها درع التفوق الرياضي؛ لإحرازها المركز الأول بمسابقات الاتحاد المصري لألعاب القوى في 100 حاجز وتتابع والسباعي مركب، ضمن بطولة الجمهورية شباب وشابات 2018.

وأكد «إسماعيل» أن الأهرام الكندية تضع على رأس أولويتها دعم المواهب الرياضية الشابة، ضمن مشاركة الجامعة في الآلية الفعالة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإبراز المواهب بالقاعدة الشبابية العريضة التي تزخر بها الدولة، والتي تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

ومن جانبها، أعربت يارا جمال الدين عن سعادتها بهذا التكريم، الذي اعتبرته بمثابة حافز في مشوارها لتحقيق حلمها في رفع علم مصر بأولمبياد طوكيو 2020، خاصة مع حصولها من قبل على المركز الثاني بنفس المسابقات في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى كبار.