«النيل للإعلام» يعقد ندوة حول «حماية المستهلك» بالسويس

عقد مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة إعلامية حول حماية المستهلك ومراقبة الأسواق في إطار المبادرة التي يقوم بها مركز النيل بالسويس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالسويس.

واستهدفت الندوة توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك ومحاربة الغلاء، وتحدث في اللقاء محمد خزيم مدير العلاقات العامة سابقا بمديرية التربية والتعليم بالسويس، وتم التأكيد أن المواطنين عليهم دور كبير في مساعدة الدولة من الإبلاغ عن الارتفاعات للأسعار دون مبرر بالإضافة إلى ضرورة عدم مساعدة بعض التجار الجاشعين في التهافت على السلع ما يؤدي لاستغلال المواطنين.

وخلال الندوة، أعطى "خزيم" بعض الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوق المواطن مثل التأكد من مصدر البضاعة التي تُشترى وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، قائلا: "لا تشتري السلع مجهولة المصدر، لا تثق بالضمانات الشفوية، خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، الاحتفاظ بالفاتورة وشهادات الضمان فهما أساس الحماية، البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية وتأكد من البيانات، فحص السلع فحصا جيدا قبل مغادرة محل البائع".

وأضاف أن هناك خطوات يجب أن يتبعها المستهلك للتقدم بشكوى وهي: "اسم مقدم الشكوى وصفته وعنوانه والهاتف إن وجد، اسم المشكو في حقه وطبيعة نشاطه وهاتفه إن وجد، بيانات المنتج محل الشكوى ونوع المخالفة، بيانات الضرر الواقع على الشاكى إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة وشهادة الضمان أو المستندات الدالة على الشكوى".