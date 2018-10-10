أحمد حسن: لاعبو بيراميدز كان لديهم تخوف من مفاجئات كأس مصر

أكد أحمد حسن المشرف على الكرة، والمتحدث الإعلامي لفريق بيراميدز، أنه كان هناك تخوف من مفاجئات كأس مصر، وخصوصًا عند مواجهة أندية الدرجة الثانية والثالثة.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد الفوز على طنطا بنتيجة 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهم على ستاد الدفاع الجوي "تابع التفاصيل"

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" عقب نهاية اللقاء، إن أداء الفريق لم يكن جيد، ولكن بيراميدز نجح في التأهل للدور الـ16 من كأس مصر، مشيرًا أن الجهاز الفني سيصب تركيزه في الأخطاء التي حدثت خلال المباراة.

وأضاف: "بيراميدز من الفرق التي تساند الحكام المصريين، ولكن هناك أخطاء من الحكام تتكرر في المباريات، لذلك أدعو إلى التركيز في الفترة المقبلة من أجل تقليل الأخطاء، حيث الحكم المساعد ألغى هدف مؤكد لمحمد فاروق بداعى التسلل، وقد شاهدت الكرة من على مقاعد البدلاء وليست تسلل".

وعن كثرة الأهداف التي تلقاها بيراميدز في الفترة الماضية، أوضح أحمد حسن أن هناك أخطاء دفاعية يجب معالجتها، وقال: "الفريق دخل مرماه 5 أهداف في أخر مبارتين وهذا يؤكد أن هناك أخطاء في مستوى خط الدفاع".

وعن رحيل كينو، استطرد أحمد حسن أن البرازيلي كينو من أهم عناصر الفريق في الفترة الحالية، وليس لديه أي معلومات عن رحيله من بيراميدز.

وأتم : "مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق اليوم كانت مهمة لأن اللاعب ابتعد عن المشاركة في المباريات من بين 5 إلى 6 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها حيث لم يشارك في المباريات الودية للفريق، لذلك كان من المهم مشاركته في مباراة اليوم".