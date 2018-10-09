مدافع ليفربول : من الصعب على صلاح تكرار إنجاز الموسم الماضي

يرى ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الإنجليزي، أن نجم الفريق محمد صلاح مازال مؤثرًا بشكل إيجابي مع الريدز، بالرغم من أنه لم يحقق إنجاز الموسم الماضي.

وتحدث ارنولد لصحيفة أومني سبورت عن نجم منتخبنا الوطني وقال: "صلاح كان لديه موسم كبير في تسجيل الأرقام القياسية، لذلك كان من الصعب عليه القيام بذلك مرة أخرى".

وحقق صلاح أرقام إعجازية، حيث استطاع أن يسجل 32 هدفًا بالدوري الإنجليزي ليتوج بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج وجائزة هداف الدوري، وسجل 44 هدف بقميص ليفربول في مختلف المسابقات التي خاضها.

وأضاف المدافع الإنجليزي الشاب: "صلاح يتمتع بموهبة كبيرة، ومازال تأثيره يظهر بوضوح خلال المباريات التي لعبها الفريق".

وواصل: "الأمر بالنسبة لصلاح يتعلق بالحفاظ على زخم الموسم الماضي، ويجب عليه أن يركز على الخصم الذي ينتظره سواء كان بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وخاض صلاح حتي الآن 11 لقاء مع الريدز سجل خلالها 3 أهداف بمختلف المسابقات.