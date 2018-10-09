رئيس الوزراء الياباني يعلن دعم بلاده لجهود تعزيز الديمقراطية في ميانمار

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لجهود تعزيز الديمقراطية في ميانمار.

وقال «آبي»، في تصريح خلال اجتماعه مع مستشارة الدولة في ميانمار، أونج سان سو تشي، في العاصمة اليابانية طوكيو، إن الحكومة اليابانية والقطاع الخاص سيبذلان كل ما في وسعهما للمساعدة في الجهود التي تبذلها ميانمار لبناء دولة ديمقراطية، مشيدًا بجهود سو تشي في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار القومي والتعامل مع القضايا في ولاية راخين.

وأضاف، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن بلاده تأمل في المساعدة لتحقيق عودة اللاجئين من أقلية الروهينجا الذين فروا إلى ميانمار المجاورة، منوها بأهمية إجراء تحقيق في هذه المسألة من قبل فريق مستقل، كما دعا "آبي" إلى تسريع الجهود لتهيئة بيئة مناسبة لإعادة توطين اللاجئين.