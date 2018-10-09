قال الكاتب يوسف القعيد، إن أحداثًا أعقبت حرب أكتوبر 1973 ألقت بظلالها على الحرب وخطفت الأضواء منها، من بينها الانفتاح الاقتصادي وفكرة السلام وسفر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، إلى القدس.



وأضاف في لقاء مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الانفتاح الاقتصادي، الذي بدأ بعد عام واحد من الحرب أدي إلى تفكيك روابط المجتمع المصري، حتى أصبح كلمة الدفاع عن الوطن وترابه صفحة وطويت من تاريخه، موضحًا أن الأدباء والكتاب في الوقت الحاضر غير معنيين بالحرب أو الهم الاجتماعي وقضاياه، لاسيما وأن الحرب مثله مثل السجن يحتاج قدرًا من المعاصرة والتجربة.



وأوضح أنه لا يمكن فقدان الأمل في خروج فكرة أدبية مناسبة لحرب أكتوبر، ليس كميدان للحرب، ولكن أثره الاجتماعي الذي تركه في الشخصية المصرية والعربية، مشيرًا إلى تعرض أكتوبر، لظلم رهيب بدخول المزايدات السياسية له، والانفتاح الاقتصادي والمظاهرات التي أعقبته.



وتابع: «كل هذه الأمور ألقت بظلالها على حرب أكتوبر، وتركت أثرًا في الشخصية المصرية والعربية، والعالم الثالث تاه منا بعد الأمور اللاحقة لأكتوبر 73».



وذكر أن حرب أكتوبر تراجع في الرواية العربية، وأصبح مقتصرًا فقط على مصر وسوريا، إلا أنه مع مرور الزمن والخروج من تفاصيل كثيرة، قد يظهر عمل أدبي جديد عن أكتوبر يخلو من مناقشة قضايا مباشرة وعمليات عسكرية ومشاهد تاريخية.



