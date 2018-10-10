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روسيا تستأنف استيراد الغاز من تركمانستان

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 10:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 10:54 م

أعلن عملاق الطاقة الروسي شركة جازبروم المملوكة للحكومة الروسية، عن نيتها استئناف وارداتها من الغاز من تركمنستان، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الانقطاع بسبب خلافات حول الأسعار.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس جازبروم، أليكسي ميلر، قوله في تصريحات متلفزة أثناء زيارته لتركمانستان بأن الشركة تتوقع بدء شراء الغاز من تركمانستان في الأول من يناير المقبل.

وأضاف «ميلر»، أنه ناقش احتمالية تجديد الواردات مع مسؤولي تركمانستان، اليوم، إلا أنه لم يوضح تفاصيل أكثر حول ذلك.

يُشار، إلى أن روسيا تُعد المستورد الأساسي لغاز تركمانستان، قبل أن تتوقف عن شرائه مطلع عام 2016 وسط ركود في أسعاره عالميًا.


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