هويسكا الإسباني يقيل مدربه الأرجنتيني ليو فرانكو

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أعلن نادي هويسكا المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة مدربه ليو فرانكو.

وجاءت إقالة ليو فرانكو بعد خسارة هويسكا خمس مرات في أخر ست مباريات بالدوري الإسباني.

وبدأ هويسكا رحلته في الدوري الإسباني بالفوز على إيبار 2 /1 قبل أن يتعادل مع اتلتيك بيلباو 2 /2.

وتعرض هويسكا لهزيمة مذلة على يد برشلونة حاملة اللقب 2 /8 ومنذ ذلك الحين بدأت المعاناة الحقيقية للفريق في الدوري المحلي.

وذكر هويسكا في بيانه "هويسكا يقدر التزام واصرار المدرب خلال فترة عمله في النادي".

وتولى الحارس الأرجنتيني فرانكو الذي انهى مسيرته الكروية في صفوف هويسكا، منصب المدير الفني للفريق في يونيو الماضي.