قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برقم 459 لسنة 2018 بشأن إصدار ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية)، بمناسبة مرور خمسين عاما على ذكرى معركة المدافع الكبرى على طول قناة السويس خلال حرب الاستنزاف، وتكون من طبقة واحدة من البرونز.

وتلي الميدالية في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

وتمنح الميدالية لجميع أفراد سلاح المدفعية الموجودين بالخدمة، يوم 8 سبتمبر 2018 على النحو التالي (جميع الضباط وضباط الصف وطلبة الكلية الحربية جناح المدفعية).

نشر القرار في الجريدة الرسمية.