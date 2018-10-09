الأهلي يضم ناشئ دنماركي

نجح قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في ضم فادي محمد إبراهيم، لاعب فريق HBKOGe الدانماركي الذى يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويحمل الجنسية الدانماركية.

فادي إبراهيم؛ وُلِدَ في الدانمارك لأب مصري يعمل هناك، ولعب في الموسم قبل الماضى لفريق « HBKOGe» الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الدانماركي، ولكنه فضل العودة للعب في مصر، وخاصة النادي الأهلي.

وأكد مدحت طه إسماعيل، مدرب الفريق أن فادي إبراهيم لاعب مميز للغاية، ويجيد صناعة اللعب، كما يتميز بالرشاقة وطول القامة، مشيراً إلى أنه كان يتدرب في الأهلي خلال الفترة الماضية، وأثبت جدارته بالانضمام لقطاع الناشئين بالنادي.