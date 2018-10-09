رئيس الفلبين يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها أظهرت عدم إصابته بالسرطان، قائل للصحفيين في مانيلا: لست مصابا بالسرطان، ونتائج الفحوصات الطبية جاءت سلبية، ولكن الأطباء حذروه من عاداته المتعلقة بتناول الكحوليات.

ويشار إلى أنه قبل ساعات من خروج دوتيرتي لوسائل الإعلام، قال وزير الداخلية إدواردو أنو للصحفيين إن الرئيس أعلن عدم إصابته بالسرطان خلال اجتماع وزراي مساء أمس الاثنين.

وكانت شائعات انتشرت حول إصابة دوتيرتي بالسرطان عقب أن تغيب عن اجتماع وزاري الخميس الماضي.

وقال دويترتي: سوف أخبركم إذا كنت مصابا بالسرطان، وإذا كنت في المرحلة الثالثة من المرض فلن اتلقى العلاج، لن أطيل عذابي في هذا المكتب أو أي مكان أخر.