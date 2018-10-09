نائب الرئيس الأمريكي: منزعج بشدة مما يتردد عن خاشقجي

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين إنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأضاف بنس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "إذا صح (ما يتردد) فهذا يوم مأساوي".



وتابع: "يشكل العنف ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم تهديدًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. العالم الحر يستحق الإجابات".



تغريدة بنس جاءت بعد دقائق من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه "قلق" بشأن مصير خاشقجي.



وتضاربت الأنباء بشأن مصير الصحفي السعودي بعد آخر مرة شوهد فيها بداخل قنصلية بلاده في اسطنبول.



وكان مسؤول تركي لم يكشف عن هويته قد تحدث عن أن خاشقجي قتل داخل القنصلية، وهو ما نفته الحكومة السعودية بشدة.