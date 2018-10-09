تركيا: تفتيش القنصلية السعودية للبحث عن «خاشقجي»

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الخارجية القول في بيان، إن التفتيش سيجري في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بشأن مصير الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، المختفي منذ الأسبوع الماضي بعد دخوله القنصلية.

وأوضحت الوزارة أن التفتيش سيجري وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وبموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أمس، أنها استدعت السفير السعودي في أنقرة للمرة الثانية وأبلغته تطلعها لـ«التعاون التام في التحقيق»، بشأن ما حدث لخاشقجي.

وتؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، بينما تؤكد المصادر التركية أنه اختفى داخل القنصلية وربما قُتل فيها.