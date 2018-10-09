سفارة مصر بنيروبي تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية، ومكتب الدفاع المصري في نيروبي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وشارك في حفل الاستقبال، كلاً من اللواء طيار آدان مولاتا، مساعد رئيس أركان الجيش الكيني للعمليات والتدريب، والعميد آيزاك موشيندو، مدير سلاح المدفعية، ولفيف من ضباط القوات المسلحة الكينية والضباط الأجانب الدارسين بالكليات العسكرية، والسفراء، والملحقيين العسكريين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بدولة كينيا وأبناء الجالية المصرية.

وتضمن الحفل معرضًا للثقافات المصرية المتنوعة، شملت الثقافتين البدوية والفرعونية، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية عن القوات المسلحة المصرية، وأبرز المعالم السياحية المصرية.