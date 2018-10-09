قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جولة الدكتورة هالة زايدة، وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، شملت تفقد بعض نقاط المسح الشامل لفيروس سي بمحافظة بورسعيد، وشهدت مدى إقبال المواطنين وفرحتهم بهذه الحملة الناجحة، إلى جانب متابعتها لنظام التسجيل الإلكتروني لبيانات المرضى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن «زايد» قد أشادت بجهود العاملين على المبادرة الرئاسية، وبدور المحافظين والمجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب، في حشد المواطنين للاطمئنان على أنفسهم، وهو أحد أهم أسباب الإقبال الكبير على المبادرة.

وذكر أن هناك بعض الاستفسارت ترد من المواطنين عبر الخط الساخن، 15335، متابعًا أن الأطباء يتعاملون مع هذه الاستفسارات ويردون عليها بشكل فوري.

وزارت صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة بورسعيد فى جولة تفقدية لنقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية.