أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية نزول المسؤولين إلى الشوارع وسماع شكاوى المواطنين، معقبًا: «كرسي المنصب ليس له بريق، ويعتبر مسؤولية كبيرة، ومكان المسؤل في الشارع، وما يكتب في تقارير المحليات لا يمثل 20% من الحقيقية».



وقال محافظ الشرقية، في لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الاثنين، إنه تم إحالة 99 موظفًا للنيابة العامة بتهمة التقصير، فضلًا عن التحقيق مع 300 آخرين، متابعًا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس في العمل، وإهمال المواطنين.



وتابع: «محدش من الموظفين هيقعد على مكتبه وجميع القيادات ملزمة بالنزول للشارع، مشاكل المواطنين بتتعرف من خلال المرور والشارع وليس من خلال التقارير»، مضيفًا أنه لا يعمل بمفرده في المحافظة ويسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية لحل مشكلات المواطنين.



وأوضح أن سكان محافظة الشرقية يتعدى 10 مليون نسمة بخلاف الوافدين إلى المحافظة، مؤكدًا على المحافظة تستكمل المشروعات القومية العملاقة للنهوض بالمحافظة ووضح حلول جذرية وعلى رأسها القضاء على أكوام القمامة.







